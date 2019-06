Bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich will das deutsche Team heute ins Halbfinale einziehen.

Dazu muss allerdings am Abend (Anstoß: 18:30 Uhr) ein Sieg gegen Schweden her. Laut Wetterbericht werden die Spielerinnen im Stadion in Rennes Temperaturen von etwa 35 Grad aushalten müssen. Trainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das gelassen: "Die Schwedinnen müssen ja auch spielen und haben dieselben Bedingungen."



Weniger sicher als die Hitze ist die Antwort auf die Frage, ob Spielmacherin Dzsenifer Marozsan von Beginn an auf dem Platz steht oder zunächst auf der Bank Platz nimmt. Marozsan hatte sich im WM-Auftakt gegen China einen Zeh gebrochen.



Ein Sieg gegen die Schwedinnen würde für die deutschen Spielerinnen auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bedeuten. Auf wen Deutschland am Mittwoch im Halbfinale treffen würde, entscheidet sich schon am Nachmittag (15:00 Uhr) im Spiel Italien gegen Niederlande.



Die Teilnehmer des zweiten Halbfinales am Dienstag stehen bereits fest: England trifft dann auf die USA. Die Titelverteidigerinnen aus den Vereinigten Staaten hatten die französischen Gastgeberinnen mit einem 2:1 aus dem Turnier geworfen.