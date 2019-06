Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hofft auf einen Sieg gegen Südafrika im letzten Gruppenspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft.

Das Ziel sei, am Abend in Montpellier "mit drei Punkten und einem Sieg vom Platz zu gehen", erklärte Voss-Tecklenburg. Bereits ein Unentschieden würde Deutschland genügen, um Tabellenführer zu bleiben und ein frühes Duell mit den Weltmeisterinnen aus den USA zu vermeiden. Den Einzug ins Achtelfinale hatte das deutsche Team bereits zuvor erreicht.



Wann Spielmacherin Dzsenifer Marozsan nach ihrem in der Partie gegen China erlittenen Zehenbruch wieder zur Verfügung steht, blieb offen. Diese mache "jetzt die ersten kleinen Versuche Richtung Ball", erklärte Voss-Tecklenburg. Sie sei aber sicher noch "ein ganzes Stück davon entfernt, um über eine Spielfähigkeit nachzudenken."