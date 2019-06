Die deutschen Fußballerinnen haben bei der WM in Frankreich vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

Weil China am Abend mit 1:0 gegen Südafrika gewann, ist die deutsche Auswahl nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe B zu verdrängen. Am Montag genügt dem deutschen Team in seinem letzten Vorrundenspiel gegen Südafrika ein Unentschieden zum Gruppensieg.