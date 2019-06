Die deutschen Fußball-Frauen haben ihr letztes Gruppenspiel der WM in Frankreich gegen Südafrika gewonnen.

Die Begegnung in Montpellier endete 4:0. Damit zieht das deutsche Team als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.



Bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino haben die deutschen Männer ihr Auftaktspiel gegen Dänemark mit 3:1 gewonnen. Deutschland will den EM-Titel verteidigen. Außerdem geht es um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.