Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich hat Deutschland die erste Partie gegen China gewonnen - mit einiger Mühe.

Die Nationalelf schlug die Gegnerinnen aus China in Rennes mit 1:0. Das Tor schoss die Verteidigerin Giulia Gwinn vom SC Freiburg in der 66. Minute. Sie sagte später: "Das tut gut und gibt Selbstvertrauen."



Kritischer äußerte sich die Bundestrainerin: Martina Voss-Tecklenburg sagte im ARD-Fernsehen: "Wir haben uns durch verschiedene Dinge aus dem Rhythmus bringen lassen. Das war nicht schön, aber wir haben uns durchgebissen".



Das nächste Spiel der deutschen Frauen findet am nächsten Mittwoch statt. Dann trifft das Team in Valenciennes auf Spanien - und kann einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale tun. Die Spanierinnen treffen heute Abend noch auf den weiteren Gruppengegner Südafrika.