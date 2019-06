Die deutschen Fußball-Frauen stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Die Mannschaft gewann in Grenoble mit 3:0 gegen Nigeria. Gegner in der nächsten Runde am kommenden Samstag wird entweder Schweden oder Kanada sein.



Auch Norwegen kam mit einem 4:1-Sieg nach Elfmeterschießen gegen Australien ins Viertelfinale.