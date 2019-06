Das Fußball-Nationalteam der Frauen ist zur Weltmeisterschaft nach Frankreich aufgebrochen.

Nach dem geglückten 2:0-Testspielsieg gegen Chile am vergangenen Donnerstag bereiten sich die Nationalspielerinnen nun auf das erste Gruppenspiel gegen China am Samstag vor. Bundestrainerin Martina Voß-Tecklenburg warnt davor, die Gegnerinnen zu unterschätzen. Diese seien ein physisch starkes und eingespieltes Team.



Ziel der DFB-Frauen ist erst einmal der Sieg in Gruppe B. Neben China trifft Deutschland hier auch auf Spanien und WM-Neuling Südafrika. Sollte man den Gruppensieg verpassen, droht möglicherweise das Aus im Achtelfinale gegen die Favoritinnen aus den USA.



Die DFB-Spielerinnen, die mit einem der jüngsten Teams des Turniers antreten, wollen durch ein gutes Abschneiden auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sichern.