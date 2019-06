Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist England mit einem 3:0-Sieg gegen Kamerun in das Viertelfinale eingezogen.

Das Team von Trainer Phil Neville setzte sich in Valenciennes nach mehreren Eingriffen des deutschen Videoreferees Bastian Dankert mit 3:0 (2:0) durch und trifft in der nächsten Runde am Donnerstag in Le Havre auf Norwegen.



Steph Houghton (15. Minute), Ellen White (45.+4) und Alex Greenwood (58.) erzielten die Tore für die Engländerinnen.