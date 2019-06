Die französischen Fußball-Frauen sind mit einem Sieg in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet.

Die Mannschaft schlug im Eröffnungsspiel des Turniers in Paris das Team aus Südkorea mit 4:0. Das erste Tor der WM schoss Eugénie Le Sommer, anschließend traf Wendie Renard zweimal. Amandine Henry erzielte das vierte Tor für die Französinnen.



Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg trifft am Samstag in ihrem ersten Spiel auf China. Die Partie findet in Rennes statt. Weitere Gegnerinnen in der Vorrunde sind Spanien und Südafrika.



Amtierende Weltmeisterinnen sind die Fußballerinnen aus den USA. Deutschland erreichte zuletzt Platz vier.