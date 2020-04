Im Schweizer Verfahren um ungeklärte Millionenzahlungen vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wird es kein Urteil geben.

Ein Anwalt des früheren DFB-Präsidenten Niersbach sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Einstellung sei wegen der Verjährungsfrist die einzig mögliche Konsequenz. Anfang der Woche hatte das Bundesstrafgericht in Bellinzona den Prozess bis zum 27. April vertagt. Ab diesem Tag gelten die Vorwürfe jedoch als verjährt.



Neben Niersbach ist auch der frühere DFB-Präsident Zwanziger angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen und den anderen Beschuldigten vor, Aufsichtsgremien über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA arglistig getäuscht zu haben. Die Beschuldigten haben den Vorwurf stets bestritten.