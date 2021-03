Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr WM-Qualifikationsspiel in Bukarest gegen Rumänien mit 1:0 gewonnen.

Das Tor für die DFB-Elf erzielte Serge Gnabry in der 16. Minute. Am Mittwoch trifft Deutschland mit Nordmazedonien auf seinen nächsten Gegner in der WM-Qualifikation.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.