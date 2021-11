Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Xavi, ist als neuer Trainer des Vereins vorgestellt worden.

Unter dem Jubel tausender Fans unterschrieb der 41-Jährige im Stadion Camp Nou seinen Vertrag bis 2024. Xavi sprach von einem sehr emotionalen Moment und sagte: "Barca ist der beste Klub der Welt. Wir werden hart arbeiten, um wieder Titel zu gewinnen."



Xavi hatte als Spieler in 24 Jahren 25 Titel mit den Katalanen gewonnen und prägte die erfolgreichste Ära des spanischen Fußballclubs mit. Er gilt als Idol der Fans. Sie wollten Xavi unbedingt als Trainer, obwohl er in seiner neuen Rolle nur wenig Erfahrung hat. Er begann seine Arbeit als Trainer erst 2019 bei Al-Sadd in Katar. Der Verein hatte ihm am Freitag die Freigabe für den Wechsel erteilt.



Xavi löst in Barcelona den bisherigen Trainer Koeman ab, der nach nur 15 Monaten entlassen worden war. In der spanischen Liga ist Barca auf Rang neun zurückgefallen, in der Champions League droht dem Verein erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.

