Vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig hat der Prozess zur möglichen Beteiligung von Fußballvereinen an den Polizeikosten bei Hoch-Risiko-Spielen begonnen.

Anlass ist ein Gebührenbescheid der Stadt Bremen gegen die Deutsche Fußball-Liga über gut 400.000 Euro aus dem Jahr 2015. Dagegen hatte die Fußball-Liga geklagt und in erster Instanz Recht bekommen. In zweiter Instanz setzte sich wiederum die Stadt Bremen durch.



Vor Beginn des Prozesses erklärte Bremens Innensenator Mäurer im Norddeutschen Rundfunk, es könne nicht sein, dass der Steuerzahler alle Kosten tragen müsse, während die Liga Einnahmen in Milliardenhöhe verzeichne.