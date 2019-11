Mehreren potenziell gewaltbereiten Fans des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist die Ausreise zum Champions-League-Gruppenspiel des Vereins bei Lokomotive Moskau verweigert worden.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn festgestellt, dass 22 Personen aufgrund von Gewaltdelikten im Zusammenhang mit Fußballspielen "hinreichend bekannt" seien. Bei 17 von ihnen habe der Verdacht bestanden, dass sie gewalttätige Auseinandersetzungen am Rande des Fußballspiels provozieren könnten. Deshalb sei ihnen die Ausreise verweigert worden. Den übrigen fünf Fans wurde der Flug nach Moskau gestattet.



Einem aktuellen Urteil des Landgerichts in Frankfurt am Main zufolge darf Hooligans die Ausreise zu einem Fußballspiel im Ausland untersagt werden. Die Bundesrepublik Deutschland habe das Recht dazu, wenn ein deutscher Fan in der Vergangenheit im Rahmen von Fußballspielen erhebliche Gewaltdelikte begangen habe.



Der Kläger gehörte zur Fanszene des SV Waldhof Mannheim. Er war nach Angaben des Gerichts in den Jahren 2015 bis 2017 bei Fußballbegegnungen strafrechtlich in Erscheinung getreten, "teils wegen Sachbeschädigung mit brachialer Gewalt, teils wegen gefährlicher Körperverletzung".