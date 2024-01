Streit um fristlose Kündigung

Fußballprofi Anwar El Ghazi geht beim Arbeitsgericht gegen seine fristlose Kündigung beim FSV Mainz 05 vor (Archivbild). (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Die Vorsitzende Richterin setzte deshalb einen Kammertermin für den 19. Juni an. Der Stürmer selbst erschien nicht vor Ort. El Ghazi klagt gegen die fristlose Kündigung seines Vertrags. Dieser läuft bis zum 30. Juni 2024 und verlängert sich im Fall des Klassenerhalts des FSV Mainz 05 um ein Jahr. In dem juristischen Streit geht es unter anderem auch um Monatsgehälter und Rückzahlungen.

Der Kündigung El Ghazis vorausgegangen war eine Suspendierung und Abmahnung. Ausgangspunkt war ein Social-Media-Beitrag des in den Niederlanden geborenen Marokkaners von Mitte Oktober. Nach dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober hatte El Ghazi in einem dann wieder gelöschten Instagram-Post geschrieben: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Nach einem Gespräch mit dem Verein, in dem sich der Profi einer Mitteilung zufolge von seinen Äußerungen distanziert hatte, durfte er kurzzeitig in den Kader zurückkehren. Die Darstellung, er sei von seinem Beitrag abgerückt, dementierte El Ghazi dann überraschend.