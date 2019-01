Der Journalist Ahmed Hussein-Suale, der an weitreichenden Korruptionsenthüllungen im Fußball beteiligt war, ist in Ghanas Hauptstadt Accra erschossen worden.

Bislang könnten keine weiteren Einzelheiten zum Tod des Reporters Ahmed Hussein-Suale bekanntgeben werden, sagte Polizeisprecher David Eklu am Donnerstag. Ein Cousin des Opfers, Musa Mohammed, erklärte indes, die Angreifer hätten dem Reporter am Mittwochabend auf dem Heimweg von der Arbeit aufgelauert und drei Schüsse auf ihn abgefeuert. Hussein-Suale war Teil eines Teams um den preisgekrönten Journalisten Ana Aremeyaw Anas, das investigative Recherchen durchführte.



Ein Fernsehbeitrag zur Korruption im ghanaischen Fußball führte Mitte letzten Jahres unter anderem zu der Suspendierung und dem späteren Rücktritt des Ghanaers Kwesi Nyantakyi als Präsident des Fußballverbandes GFA und als Mitglied des FIFA-Councils. In der TV-Reportage war unter anderem zu sehen, wie Nyantakyi von angeblichen Investoren 9,3 Millionen Euro für Verträge mit der Regierung einforderte. Bei den vermeintlichen Investoren handelte es sich in Wahrheit um Journalisten.



Der Verband GFA wurde wegen der Affäre von der Regierung aufgelöst. Sieben Schieds- und Linienrichter wurden wegen Korruptionsverdachtes vom afrikanischen Kontinentalverband CAF für mehrere Jahre gesperrt.