Trauerzug mit dem Sarg von Brasiliens Fußball-Legende Pelé (Lincon Zarbietti / dpa / Lincon Zarbietti)

Der 82-Jährige fand seine letzte Ruhestätte in einem Friedhofs-Hochhaus in Sichtweite des Stadions seines langjährigen Vereins FC Santos. Zuvor war Pelés Leichnam auf dem Dach eines Feuerwehrautos durch die Hafenstadt Santos gefahren worden. Menschen verabschiedeten sich am Straßenrand von ihm.

Der Leichnam war 24 Stunden in der Spielfeldmitte des Estádio Urbano Caldeira aufgebahrt gewesen. Zehntausende Fans zogen an dem Sarg vorbei. Unter anderem erwiesen der brasilianische Staatschef Lula und FIFA-Präsident Infantino dem Ausnahmespieler die letzte Ehre.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.