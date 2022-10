Etwa 80 Prozent der Bevölkerung Katars machen Gastarbeiter aus, die oftmals unter schlechten Bedingungen im Land leben. (DLF / Thorsten Gerald Schneiders)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Betroffene berichtet, handelt es sich um dieselben Viertel im Zentrum der Hauptstadt, in denen Fußballfans während des Turniers übernachten sollen. Die Behörden hätten mehr als zehn Gebäude kurzfristig geräumt. In einem davon sollen mehr als 1.000 Menschen gelebt haben, die nun obdachlos seien. Katar wies die Anschuldigungen zurück. Die Räumungen stünden in keinem Zusammenhang mit der WM. Die Menschen seien inzwischen in anderen Unterkünften untergebracht worden. Berichten zufolge hat das Land, das etwa so groß ist wie Hessen, seit Längerem Probleme, ausreichend Unterkünfte für die Fußball-Fans aus aller Welt vorzuhalten.

Gestern hatte Katars Außenministerium den deutschen Botschafter einbestellt und ihm eine Protestnote wegen Äußerungen von Bundesinnenministerin Faeser zur Menschenrechtslage in dem Land übergeben. Die SPD-Politikerin will nach bisherigen Planungen am Montag nach Katar reisen.

