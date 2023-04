Kongress in Bremen beendet

In der Hansestadt hatten mehr als 400 Fachleute aus ganz Deutschland zwei Tage lang beraten. Viele betonten, dass der Fußverkehr die am meisten vernachlässigte und unterschätzte Verkehrsart überhaupt sei. Ein Viertel aller Wege in der Stadt würden zu Fuß erledigt, auf dem Land etwas weniger , hieß es. Dabei gebe es viele Beeinträchtigungen wie zugeparkte Gehwege oder zugestellte Ecken. Sicherheit und Aufenthaltsqualität etwa durch Bänke seien entscheidend für attraktive Wege.