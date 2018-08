Wegen der dürrebedingten Futtermittelknappheit will das Bundeskabinett nach Angaben von Landwirtschaftsministerin Klöckner in der kommenden Woche sogenannte Zwischenfrüchte als Futter für Tiere freigeben.

So könnten zum Beispiel Getreide oder Kleesorten geerntet werden, die eigentlich nicht als Futter gedacht seien, sondern das ökologische Gleichgewicht auf den Äckern verbessern sollen, sagte Klöckner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Viehhaltern helfe nach der Trockenheit in erster Linie nicht Geld, sondern Futter für ihre Tiere.



Pauschale finanzielle Hilfen für die Bauern lehnte die CDU-Politikerin erneut ab. Im Norden und Osten, etwa in Sachsen, sehe es vielerorts sehr schlimm aus, während die Landwirte in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz weniger betroffen seien, meinte Klöckner. Die wochenlange Dürre hat in vielen Regionen in der Landwirtschaft schwere Schäden angerichtet. Vertreter von Bund und Ländern wollen darüber morgen beraten.