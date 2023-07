G7-Länder wollen Ukraine Sicherheitszusagen beben. (picture alliance / Zmapress / Celestino Arce Lavin)

Eine entsprechende Erklärung kündigten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe für heute Nachmittag beim NATO-Gipfel in Vilnius an. Wie eine Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung mitteilte, geht es insbesondere um den Aufbau eines Militärs, das in der Lage ist, künftige Angriffe abzuwehren. Geplant ist ein solches Schutzszenario für die Zeit nach einem Ende des russischen Angriffskrieges und einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Selenskyj, der heute an dem Gipfel in Vilnius teilnimmt, verlangte konkrete Sicherheitsgarantien für sein Land. Auch wolle er Klarheit über die Bedingungen für einen NATO-Beitritt schaffen, sagte er in Vilnius.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.