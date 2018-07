Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer warnen angesichts der aktuellen Handelskonflikte vor Gefahren für die Weltwirtschaft.

Die kurz- und mittelfristigen Risiken hätten zugenommen, hieß es in der Abschlusserklärung der G20-Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires. Dazu gehörten Anfälligkeit für finanzielle Probleme, wachsende Spannungen im Bereich von Handel und Geopolitik sowie ein strukturell schwaches Wachstum. Der Internationale Währungsfonds erklärte, ein weiteres Zoll-Wettrüsten könne die gesamte globale Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.



Bundesfinanzminister Scholz betonte, der Handelskonflikt mit den USA könne den Zusammenhalt in der Europäischen Union vorantreiben - auch wenn dies wahrscheinlich nicht das von Präsident Trump angestrebte Ziel sei.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.