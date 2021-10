In Rom hat das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs aus 20 einflussreichen Industrie- und Schwellenländern begonnen. Deutschland wird von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz vertreten. Italiens Ministerpräsident Draghi forderte zum Auftakt mehr Anstrengungen bei den Corona-Impfungen.

Man sei nahe daran, das von der WHO gesetzte Ziel zu erreichen, bis Ende Dezember 40 Prozent der Menschen zumindest einmal zu impfen, sagte Draghi in seiner Auftaktrede zum G20-Gipfel in Rom. Nun müsse man alles tun, um bis Mitte des kommenden Jahres eine Quote von 70 Prozent zu erzielen. Draghi kritisierte die großen Unterschiede bei den Impffortschritten in reichen und armen Ländern als "moralisch nicht akzeptabel". Dadurch werde der weltweite Kampf gegen die Pandemie untergraben.

Staats- und Regierungschefs für globale Mindeststeuer

Bei dem Gipfel stehen heute Beratungen über die Corona-Pandemie an. Morgen geht es um den Klimaschutz. Im Entwurf der Abschlusserklärung sprechen sich die Staats- und Regierungschefs nach Informationen der Agentur Reuters für die geplante globale Mindeststeuer aus. Es solle sichergestellt werden, dass diese 2023 weltweit in Kraft trete. Die Mindeststeuer soll internationale Großkonzerne an der Steuervermeidung hindern. Zudem heißt es in dem Entwurf, man bekenne sich zum Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten und werde die Anstrengungen fortsetzen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der Bau neuer Kohlekraftwerke solle im Verlauf der 2030-er Jahre beendet werden.



Aktivisten und verschiedene Organisationen planen in Rom Demonstrationen für mehr Klimaschutz. Heute früh löste die Polizei in der Nähe des italienischen Umweltministeriums eine Straßenblockade auf.

