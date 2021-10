Mit einem Appell zur Weitergabe von Corona-Impfstoffen an ärmere Länder hat der G20-Gipfel in Rom begonnen.

Der Gastgeber des Treffens, Italiens Ministerpräsident Draghi, sagte in seiner Auftaktrede, man sei nahe daran, das von der WHO gesetzte Ziel zu erreichen, bis Ende Dezember 40 Prozent der Menschen zumindest einmal zu impfen. Nun müsse man alles tun, um bis Mitte des kommenden Jahres eine Quote von 70 Prozent zu erzielen. Draghi machte auf die ungleiche Verteilung in der Welt aufmerksam: Während in reichen Staaten rund 70 Prozent der Einwohner mindestens einmal geimpft seien, liege die Quote in den ärmsten Ländern bei nur drei Prozent. Dies sei "moralisch nicht akzeptabel". Chinas Präsident Xi, der über Video zugeschaltet war, plädierte für Ausnahmen bei Impfstoffpatenten. Die Welthandelsorganisation solle den Transfer von Technologie in Entwicklungsländer fördern, sagte Xi.



Die Staats- und Regierungschefs der G20 debattierten in Rom auch über eine globale Mindeststeuer und stellten sich hinter entsprechende Pläne. Der Vorschlag einer Abgabe von 15 Prozent für internationale Großkonzerne habe breiten Rückhalt gefunden, teilten Vertreter Italiens mit. Deutschland wird beim G20-Gipfel von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz vertreten. Morgen soll es vor allem um das Thema Klimaschutz gehen.

