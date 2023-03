Indien ist Gastgeber des G20-Außenministertreffens. (AP / Manish Swarup)

Bundesaußenministerin Baerbock forderte vor dem Treffen ein klares Signal gegen Russland. Sie sagte, der Machthaber Putin versuche einen Keil in die Weltgemeinschaft zu treiben. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, er sei sicher, dass die Fähigkeiten der indischen Diplomatie dazu genutzt würden, Russland klar zu machen, dass dieser Krieg enden müsse. Indien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz inne. Das Land hat sich bisher zum Krieg in der Ukraine neutral positioniert und trägt westliche Sanktionen nicht mit.

Zu den Arbeitssitzungen wird auch der russische Außenminister Lawrow erwartet. Dieser hatte sich gestern bereits mit dem indischen Außenminister Jaishankar getroffen. Dabei habe man über Kooperationen beider Länder gesprochen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.