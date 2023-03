Indien ist Gastgeber des G20-Außenministertreffens. (AP / Manish Swarup)

Modi äußerte sich vor Beginn des Treffens der G20-Außenminister in Neu Delhi, das im Zeichen des Ukraine-Kriegs steht. Modi erklärte, man dürfe nicht zulassen, dass die Probleme, die man nicht gemeinsam lösen könne, denjenigen im Weg stünden, die man gemeinsam lösen könne. Bundesaußenministerin Baerbock kam noch vor Beginn der Arbeitssitzungen mit ihrem chinesischen Kollegen Qin Gang in Neu Delhi zusammen. Thema dürfte dabei der jüngste Zwölf-Punkte-Plan Chinas zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.