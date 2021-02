Deutschland will sich in der Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen dafür stark machen, die staatlichen Corona-Hilfen nicht zu früh zurückzufahren und die Impfstoffe weltweit fair zu verteilen.

Bundesfinanzminister Scholz sagte vor Beratungen der G20-Gruppe, anders als erhofft könne man noch nicht von einer umfassenden Erholung der Weltwirtschaft sprechen. Deshalb dürfe man die Unterstützungsprogramme nicht zu früh und zu schnell zurückfahren. Der Weg aus der Pandemie führe am Ende aber nur über Impfungen, betonte der SPD-Politiker. Er wolle sich im Rahmen der G20 dafür einsetzen, die Produktion und Verteilung von Impfstoffen weiter zu verstärken.



Die G20-Finanzminister und Notenbankchefs wollen am Nachmittag per Videoschalte zu Beratungen zusammenkommen. Themen sind neben der wirtschaftlichen Erholung nach der Krise auch Schuldenerleichterungen für ärmere Länder. Erörtert werden soll zudem eine weltweite Steuerreform.

