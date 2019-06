Die Finanzminister der G20-Wirtschaftsmächte beenden heute ihr Treffen in Japan zum Thema Konzernbesteuerung. Es geht vor allem darum, dass Digitalkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook anders als bisher besteuert werden sollen.

Ziel der Gespräche ist eine Grundsatzerklärung für Unternehmens-Mindeststeuern sowie eine Neuzuweisung der staatlichen Besteuerungsrechte. Das soll den Weg für eine detaillierte Einigung im kommenden Jahr freimachen. Nach den Plänen der G20-Finanzminister und der Zentralbankchefs sollen Internetkonzerne künftig auf Grundlage ihrer Umsätze in den Ländern, in denen sie Geschäfte machen, besteuert werden - unabhängig vom Ort ihres Hauptsitzes. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat einen Plan für ein solches Steuersystem vorgelegt. Es wird von 129 Ländern weltweit unterstützt.



Problematisch bei der Besteuerung von Digitalkonzernen ist bisher, dass sie durch die weltweite Nutzung hohe Einnahmen erzielen, ihren Firmensitz meistens aber in nur einem Staat haben und damit auch nur dort steuerpflichtig sind. Dadurch zahlen sie Schätzungen zufolge im Vergleich zu herkömmlichen Industriezweigen nur rund halb soviele Abgaben.