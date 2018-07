Im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gibt es weiter keine Bewegung. US-Finanzminister Mnuchin zeigte sich beim G20-Treffen in Buenos Aires zwar zu Gesprächen über ein Freihandelsabkommen bereit. Die EU stellt dafür aber weiter Bedingungen.

Mnuchin gab sich beim Treffen mit den Kollegen und Notenbankschefs aus den G20-Staaten konziliant. Die USA würden ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union akzeptieren, sagte er - "frei, ohne Zölle". Das Ziel der Vereinigten Staaten sei ein freier, offener und ausgeglichener Handel. Man freue sich auf ein Angebot der EU.



Brüssel will jedoch nicht über eine Neuregelung der Handelsbeziehungen sprechen, solange die USA Sonderzölle auf Aluminium und Stahl aus Europa erhebt. Darauf ging Mnuchin nicht ein. Der französische Finanzminister Le Maire wiederholte die Forderung deshalb in Argentinien: Man weigere sich, mit der Pistole auf der Brust zu verhandeln, erklärte Le Maire und fügte hinzu: "Wir warten darauf, dass die USA die notwendigen Schritte unternehmen, um aus dem Handelskrieg herauszukommen." Die USA müssten wieder zur Vernunft kommen.



Präsident Trump hatte die Importzölle auf Stahl und Aluminium im Juni verhängt und droht mit Sonderzöllen auf Auto-Importe, was vor allem der deutschen Industrie schaden könnte. Bundesfinanzminister Scholz erklärte bei dem Treffen in Buenos Aires, er werde für ein freies und regelgebundenes System werben und darlegen, dass eine Eskalation mit immer neuen Zöllen vor allem den USA selbst schade. Der SPD-Politiker wies Trumps Vorwurf zurück, die Europäer hielten den Euro künstlich niedrig und beeinträchtigten dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten. Die EU betreibe eine sehr rationale Politik und versuche nicht, über eine Beeinflussung von Wechselkursen wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.



Scholz erklärte, er rechne in Argentinien nicht mit greifbaren Fortschritten. Am Mittwoch reisen EU-Kommissionschef Juncker und Handelskomissarin Malmström nach Washington, um mit Präsident Trump über die Zukunft der Handelsbeziehungen zu beraten.



Der Internationale Währungsfonds sieht den Handelskonflikt, den die USA nicht nur mit der EU, sondern auch mit China austragen, mit Sorge. IWF-Chefin Lagarde sagte in Buenos Aires, im schlimmsten Fall könne die weltweite Wirtschaftsleistung bis 2020 um einen halben Prozentpunkt sinken.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.