Das Verteidigungsministerium hat einem Bericht widersprochen, dass ein Fehler der Lufthansa Technik für die Flugzeugpanne der Regierungsmaschine vor dem G20-Gipfel verantwortlich sei.

Bundeskanzlerin Merkel war wegen der Panne verspätet zu dem Treffen in Argentinien gekommen. Ein Ministeriumssprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, maßgeblich für den Zwischenfall sei der Ausfall eines Bauteils gewesen. Infolgedessen seien auch die Funkgeräte ausgefallen. Dies habe nicht an der Lufthansa Technik gelegen. Der Konzern hatte zuvor ebenfalls eine Verantwortung zurückgewiesen.



"Der Spiegel" hatte unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht der Bundeswehr berichtet, die Lufthansa habe es versäumt, die Piloten der Regierungsmaschine über ein neu eingebautes digitales Kommunikationssystem zu informieren. Deshalb sei es den Piloten nicht gelungen, nach dem Stromausfall der Bordelektronik das ausgefallene Funksystem für den Kontakt mit dem Boden wieder in Gang zu setzen. Die Piloten mussten über den Niederlanden umdrehen und mit vollen Tanks in Köln/Bonn landen.