Die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beraten heute darüber, wie sich weltweite Gesundheitskrisen künftig verhindern lassen.

Am Ende des von Italien und der EU-Kommission ausgerichteten digitalen Welt-Gesundheitsgipfels sollen in einer Erklärung Grundsätze dafür festgehalten werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will persönlich für das Treffen nach Rom reisen. Bundeskanzlerin Merkel äußert sich anlässlich des Gipfels am Abend in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.