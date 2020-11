Die Europäische Union will beim G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsnationen eine stärkere Unterstützung von ärmeren Ländern einfordern.

Wie Kommissionspräsidentin von der Leyen mitteilte, soll auf der morgen beginnenden Videokonferenz um zusätzliches Geld für die wegen der Corona-Krise gestartete Impfstoff-Initiative Covax geworben werden. Zudem wolle sich die EU für Schuldenerleichterungen stark machen, hieß es weiter. EU-Ratspräsident Michel bezeichnete den Gipfel als wichtige Gelegenheit, um für eine intensive internationale Zusammenarbeit zu werben. Die Bundesregierung will sich bei der Zusammenkunft für das Prinzip des freien Handels und für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation in der Pandemie-Bekämpfung einsetzen.



Der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird diesmal unter saudi-arabischer Präsidentschaft wegen der Corona-Krise an den kommenden beiden Tagen nur virtuell statt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.