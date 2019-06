G20-Gipfel in Japan

Können die jüngsten Handelskonflikte beigelegt werden? Kann der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entschärft werden? Diese Fragen begleiten den G20-Gipfel im japanischen Osaka, bei dem die Staats- und Regierungschefs über die großen Themen der Weltwirtschaft und Weltpolitik beraten. Am Rande des Treffens kam Bundeslanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump zusammen.

Zur Eröffnung rief Japans Ministerpräsident Abe rief die Gipfelteilnehmer zu Kompromissbereitschaft auf. Man wolle nach Gemeinsamkeiten suchen, anstatt die Differenzen hervorzuheben.



Zu Beginn des Gipfels kam es bereits zu mehreren bilateralen Begegnungen. US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel sprachen über die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen sowie über die Spannungen zwischen Washington und Teheran. Laut Regierungssprecher Seibert ging es unter anderem um die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Trump habe die Hoffnung geäußert, dass sich die Krise letztlich beilegen lasse. Es eile aber nicht, erklärte Trump. Er traf sich anschließend mit dem russischen Präsidenten Putin. Nach dem Gespräch lobte Trump die - so wörtlich - sehr guten Beziehungen beider Länder.



UNO-Generalsekretär Guterres sagte zu den Spannungen mit dem Iran, die Welt könne sich einen Konflikt am Persischen Golf nicht leisten. Es sei unerlässlich, die Situation zu deeskalieren und Konfrontation zu vermeiden.



Ob es morgen am zweiten und letzten Tag eine gemeinsame Abschlusserklärung der G20-Länder geben wird, ist noch unklar. Bei großen Streitthemen wie dem Klimaschutz und dem freien Welthandel verhalten sich die USA bislang ablehnend.