Russland geht weiter davon aus, dass es beim G20-Gipfel in Argentinien ein Gespräch von Präsident Putin mit US-Präsident Trump geben wird.

Das Treffen sei abgestimmt, sagte Kreml-Sprecher Peskow der Agentur Interfax zufolge. Trump hatte wegen der Ukraine-Krise mit der Absage der Begegnung gedroht. Er möge diese Aggression nicht, sagte er der "Washington Post" mit Blick auf die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer. Erst einmal warte er aber auf einen Bericht seiner Sicherheitsberater. Das Treffen der Präsidenten soll am Freitag oder Samstag in Buenos Aires am Rande des Gipfels führender Industrie- und Schwellenländer stattfinden.