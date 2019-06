Bundeskanzlerin Merkel ist zum G20-Gipfel in der japanischen Wirtschaftsmetropole Osaka eingetroffen.

Dort kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Auf der Tagesordnung steht zunächst eine Lagebeurteilung der Weltwirtschaft. Dabei dürfte es auch um den Handelsstreit zwischen den USA und China gehen. Für Kontroversen dürfte zudem das Thema Klimaschutz sorgen. Eine Rolle spielen könnte auch die Krise in der Golfregion.



Am Rande der gemeinsamen Beratungen soll es zahlreiche Zweiergespräche geben. US-Präsident Trump will sich neben Bundeskanzlerin Merkel auch mit dem russischen Staatschef Putin und Chinas Präsident Xi treffen.