Bundeskanzlerin Merkel ist beim G20-Gipfel in Buenos Aires mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen.

Beherrschendes Thema bei dem Arbeitsfrühstück dürfte die jüngste Eskalation des Ukraine-Konflikts gewesen sein. Wegen ihrer verspäteten Anreise ist der Terminplan der Kanzlerin dichter gedrängt als ursprünglich vorgesehen. Geplant sind heute unter anderem noch Treffen mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi.



Am zweiten Tag des Gipfels in der argentinischen Hauptstadt haben sich die Unterhändler offenbar auf den Entwurf für eine Abschlusserklärung geeinigt. Die letzten Streitpunkte seien ausgeräumt worden, sagte ein ranghoher EU-Beamter. Die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs stehe aber noch aus. Umstritten waren bis zuletzt Themen wie Handel, Klimawandel und Migration. In allen Fragen seien nun aber Kompromisse gefunden worden, hieß es.