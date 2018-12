Bundeskanzlerin Merkel und der russische Präsident Putin haben sich darauf verständigt, dass weitere Gespräche über die Ukraine-Krise geführt werden sollen. Regierungssprecher Seibert teilte beim G20-Gipfel im argentinischen Buenos Aires mit, die außenpolitischen Berater Deutschlands, Russlands, der Ukraine und Frankreichs sollten sich mit der Situation befassen. Merkel habe bei ihrem Arbeitsessen mit Putin noch einmal ihre Sorge wegen der Zuspitzung der Lage deutlich gemacht.

Die russische Marine hatte in der Meerenge von Kertsch im Osten des Schwarzen Meers drei ukrainische Schiffe aufgebracht und die Besatzungen festgesetzt. - Merkel will heute noch unter anderem mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi zusammenkommen.



Am zweiten Tag des Gipfels in der argentinischen Hauptstadt haben sich die Unterhändler offenbar auf den Entwurf für eine Abschlusserklärung geeinigt. Die letzten Streitpunkte seien ausgeräumt worden, sagte ein ranghoher EU-Beamter. Die Zustimmung der Staats- und Regierungschefs stehe aber noch aus. Umstritten waren bis zuletzt Themen wie Handel, Klimawandel und Migration. In allen Fragen seien nun aber Kompromisse gefunden worden, hieß es.