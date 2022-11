Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Ankunft auf Bali (Firdia Lisnawati/AP Pool/dpa)

Putin lässt sich von Außenminister Lawrow vertreten. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird als Gast per Video zugeschaltet. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Scholz teil. Dieser hatte die Absage des russischen Machthabers zuvor kritisert. Es wäre gut gewesen, wenn Putin sich nach Bali begeben hätte, sagte Scholz während seines Besuchs in Vietnam. Er werde wohl deshalb nicht anwesend sein, weil er sich sonst all den Fragen und all der Kritik hätte aussetzen müssen, die von vielen Ländern der Welt formuliert worden seien, so der Kanzler. Russlands Überfall auf das Nachbarland Ukraine wird international zwar von den meisten Staaten verurteilt. Wichtige G20-Mitlieder wie China und Indien enthielten sich bei Abstimmungen dazu aber mehrfach der Stimme.

Biden und Xi verurteilen russische Atomdrohungen

US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi hatten sich bereits gestern zu ihrem ersten persönlichen Gespräch in ihren Ämtern als Staatschefs getroffen. Beide verurteilten nach US-Angaben Drohungen Russlands, Atomwaffen einzusetzen. Beim Thema Taiwan kritisierte Biden das aus US-Sicht zunehmend aggressive Vorgehen Pekings. Dieses untergrabe Frieden und Stabilität in der Region und bedrohe den globalen Wohlstand. Aus Peking hieß es nach dem Treffen, die Taiwan-Frage sei eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Es handle sich dabei um ein innenpolitisches Thema Chinas. Xi kritisierte zudem die Wirtschaftspolitik der USA und sprach von einem Handelskrieg gegen sein Land.

Die Beratungen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auf Bali sind für zwei Tage angesetzt. Den G20 gehören 19 Nationen sowie die EU an. Die Gruppe steht für knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung, drei Viertel des Welthandels und vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft. Die jährlichen Gipfeltreffen gibt es seit 2008. Inzwischen beschäftigt sich die G20 neben Fragen von Wirtschaft und Finanzen auch mit vielen anderen globalen Themen.

