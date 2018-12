Nach dem ersten Tag des G20-Gipfels in Buenos Aires ist noch offen, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird. Besonders umstritten unter den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern sind die Themen Klimaschutz, Handel und Migration. Beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg etwa wurden die Differenzen mit den USA im Klimaschutz am Ende mit in die Abschlusserklärung aufgenommen.

Auch heute wird es am Rande des G20-Treffens und danach wieder Zweier-Begegnungen geben. So will Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin und mit US-Präsident Trump sprechen. Außerdem ist ein Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant. Dabei geht es um den Handelskonflikt zwischen beiden Ländern, der sich in diesem Jahr massiv zugespitzt hat. Beide Seiten haben Sonderzölle in Milliardenhöhe gegen das jeweils andere Land verhängt.

Proteste in Buenos Aires

In Buenos Aires demonstrierten tausende Menschen gegen den Gipfel. Die Demonstranten zogen über die Avenida 9 de Julio, eine der Hauptverkehrsadern, in Richtung Kongress. Die Kundgebung blieb weitgehend friedlich. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot präsent und hat die Innenstadt weitgehend abgeriegelt. Insgesamt sind rund 25.000 Polizisten und Soldaten im Einsatz, um das G20-Treffen abzusichern. Im Vorjahr hatte es beim Gipfel in Hamburg massive Krawalle gegeben.



Bundeskanzlerin Merkel traf verspätet in Buenos Aires ein - wegen einer Panne der deutschen Regierungsmaschine. Die Kanzlerin konnte darum am ersten Tag nur noch am abendlichen Galadinner und Kulturprogramm der Staats- und Regierungschefs im Teatro Colon teilnehmen.



Auch der saudische Kronprinz bin Salman ist zum G20-Treffen angereist. Er wurde demonstrativ herzlich von Russlands Präsident Putin begrüßt. Bin Salman sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, mitverantwortlich für die Tötung des saudischen Journalisten Khashoggi zu sein. Deutschland hat wegen des Falles die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt.