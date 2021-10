Die Staats- und Regierungschefs der G20 haben auf ihrem Gipfeltreffen in Rom beschlossen, die lange diskutierte globale Mindeststeuer einzuführen. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem "breiten Gerechtigkeitssignal in Zeiten der Digitalisierung". US-Finanzministerin Yellen bezeichnete die Entscheidung als "historisch". Sie werde das - so wörtlich - "schädliche Wettrennen" um die niedrigsten Steuersätze für Unternehmen beenden.

Geplant ist eine Abgabe von 15 Prozent für internationale Großkonzerne - unabhängig von ihrem Firmensitz. Zahlt ein Unternehmen mit einer Tochterfirma in einem anderen Land weniger Steuern, kann der Heimatstaat die Differenz verlangen.



Begonnen hatte das G20-Gipfetreffen mit einem Appell zur Weitergabe von Corona-Impfstoffen an ärmere Länder. Der Gastgeber, Italiens Ministerpräsident Draghi, machte in seiner Auftaktrede auf die ungleiche Verteilung in der Welt aufmerksam: Während in reichen Staaten rund 70 Prozent der Einwohner mindestens einmal geimpft seien, liege die Quote in den ärmsten Ländern bei nur drei Prozent. Dies sei "moralisch nicht akzeptabel".

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.