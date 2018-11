Frankreichs Präsident Macron hat die Teilnehmer des morgen beginnenden G20-Gipfels dazu aufgerufen, konkrete Fortschritte anzustreben.

Andernfalls würden internationale Treffen wie das in Buenos Aires nutzlos und sogar kontraproduktiv, sagte Macron der Zeitung "La Nación". Er verwies auf das Klimaabkommen von Paris. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA sollten die verbliebenen G20-Staaten nun zeigen, dass sie nicht nur daran festhielten, sondern ihre Klimaschutzbemühungen sogar noch verstärkten.



Die Vereinigten Staaten hätten in der jüngeren Zeit einige Entscheidungen zulasten ihrer Verbündeten getroffen, kritisierte der französische Präsident. In dieser Situation müssten gemeinsame Werte verteidigt werden.



An dem G20-Gipfel in Buenos Aires nehmen die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer teil.