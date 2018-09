Die Polizei durchsucht wegen der Krawalle beim G20-Gipfel im Juli 2017 ein weiteres Mal die Wohnungen von Verdächtigen.

Wie die Behörden mitteilen, sind die Ermittler der SoKo "Schwarzer Block" in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. In Hamburg wurde ein 35-Jähriger verhaftet.



Die Durchsuchungen richten sich gegen Verdächtige, die an den Ausschreitungen und Plünderungen vor 14 Monaten in Hamburg beteiligt gewesen sein sollen. Ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung vorgeworfen. Seit heute läuft in der Sache auch eine europaweite öffentliche Fahndung, bei der drei Männer und eine Frau gesucht werden.