Bundesaußenminister Maas hat China und Russland davor gewarnt, mit der Verteilung von Corona-Impfstoffen Einfluss auf die beziehenden Staaten nehmen zu wollen. Bei der Pandemiebekämpfung dürfe es nicht darum gehen, kurzfristige geostrategische Vorteile zu erzielen, sagte Maas beim G20-Treffen im süditalienischen Matera.

Man müsse Staaten wie China und Russland klar machen, dass man von deren sogenannter Impfstoffdiplomatie nichts halte. Die Pandemie müsse gemeinsam bekämpft werden. Maas betonte, jeder werde erst dann sicher sein, wenn alle sicher seien, dies müsse eigentlich jeder verstehen. China und Russland gehören wie Deutschland der G20 an.



China und Russland haben bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie Impfstoffe an andere Länder abgegeben.

Bis heute hat China mehr als 350 Millionen Impfdosen an über 80 Länder geliefert. Was gespendet, zu Marktpreisen oder billig verkauft wurde, bleibt unklar. Deutlich weniger hat Russland geliefert. Offizielle Zahlen aus Moskau gibt es nicht.



Die G7 der führenden westlichen Industrienationen hatten auf ihrem Gipfeltreffen in Großbritannien vor zwei Wochen beschlossen, ärmeren Ländern ebenfalls Impfstoffe zuzusagen. Bei dem G20-Treffen mahnten nun mehrere Außen- und Entwicklungsminister einen gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie an. Italiens Außenminister Di Maio, sagte, internationale Zusammenarbeit sei bei der Reaktion auf globale Herausforderungen von grundlegender Bedeutung. Ähnlich äußerte sich US-Außenminister Blinken.

