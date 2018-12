Bundeskanzlerin Merkel ist am Rande des G20-Gipfels mit US-Präsident Trump zusammengekommen.

Dabei beklagte Trump erneut, dass es zwischen beiden Ländern ein großes Ungleichgewicht im Handel gebe. Dieses werde jedoch in Zukunft ausgeglichen. Die USA und die EU stehen in Verhandlungen über ein mögliches Handelsabkommen. Dennoch hält Trump seine Androhung von Strafzöllen auf europäische Autoimporte aufrecht. In der Unterredung ging es darüberhinaus um die Ukraine-Krise. Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt.



Zuvor hatte Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin über die Zuspitzung des Konflikts gesprochen. Nach Korrespondentenberichten beharrte Putin dabei auf seiner Sicht. Regierungssprecher Seibert teilte mit, die außenpolitischen Berater Deutschlands, Russlands, der Ukraine und Frankreichs sollten sich mit der Situation befassen.