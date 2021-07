Den perfekten Kompromiss gibt es selten, was im Wesen der Sache liegt: Für sein Zustandekommen muss jeder Beteiligte in der Regel Abstriche machen. So ist es auch bei der Einigung auf einen Steuersatz von 15 Prozent, den global tätige Konzerne künftig überall mindestens zahlen sollen. Dem einen mögen die 15 Prozent zu niedrig sein – vor allem in Zeiten, in denen das Corona-Virus die meisten Staatskassen vollständig geleert hat, während gleichzeitig mehr ausgegeben werden muss, um Dinge zu finanzieren, auf die es gerade jetzt ankommt: Hilfen für Unternehmen und Investitionen in den Klimaschutz sind da nur zwei von vielen denkbaren Beispielen.

Die Digitalisierung schreit nach schnellen Netzen, wegen der Energiewende darf der Strompreis nicht durch die Decke gehen und Pflege oder Gesundheit müssen für Millionen Menschen auch bezahlbar bleiben. In einer solchen Situation, in der Staaten an allen Ecken und Enden Milliarden zuschießen müssen, ist es nur konsequent, die Krisengewinner stärker zur Kasse zu bitten und den Wettlauf nach unten bei den Steuersätzen zu beenden. Dass dies überhaupt jetzt geschieht – das ist die eigentliche Revolution, die zu feiern ist. Natürlich wären beim Steuersatz 21 Prozent besser als 15. Nur: Wer so etwas kritisiert, muss wissen: Die 15 Prozent werden der effektive Steuersatz sein, also das, was Google oder Apple künftig tatsächlich zahlen. Länder wie Irland verlangen bislang 12,5 Prozent - und das auch nur auf dem Papier, was am Ende effektiv auf weniger als 5 Prozent hinausläuft. Die 15 Prozent haben also schon eine neue Qualität.

Keine Anreize mehr für steuerliche Unterbietungen

Hinzu kommt: Staaten, die weiter meinen, steuerlich den billigen Jakob spielen zu müssen, haben keinen Vorteil mehr beim Anlocken von Unternehmen. Der Heimatstaat dieses Konzerns nimmt sich dann den Rest, bis die 15 Prozent erreicht sind. Noch bleibt abzuwarten, ob das dann in Praxis auch genau so funktioniert. Aber ein beherzter Schlussstrich unter den jahrelangen Wettlauf bei den Steuersätzen nach unten ist es dennoch. Diese globale Steuerreform ist deshalb ein Meilenstein. Dies auch, weil sie in Zeiten des zunehmenden globalen Gegeneinanders ein Zeichen für das Miteinander setzt.

Zur Wahrheit gehört daher auch: Erst der Einzug von Joe Biden ins Weiße Haus hat diese Steuerrevolution überhaupt erst möglich gemacht – und dieser Einzug liegt gerade mal ein gutes halbes Jahr zurück. Der Wind hat sich also sehr schnell gedreht, er kann aber auch fast genauso schnell wieder zurückdrehen. In anderthalb Jahren etwa ist in den USA Halbzeit. Dann wird in den Zwischenwahlen über Bidens Politik abgestimmt. Sollten die Republikaner gewinnen, wäre Bidens heutiger Spielraum wieder dahin. Es könnte sich also das Fenster der Gelegenheit, Dinge durch weltweite Übereinkünfte zu regeln, genauso schnell wieder schließen wie Biden es aufgerissen hat. Über die Steuerreform für Multis wurde acht Jahre verhandelt, vier davon waren verlorene Jahre, weil einem gewissen Herrn Trump bei so gut wie allem die Richtung nicht passte. Wer also international etwas erreichen will, etwa beim Klimaschutz, sollte sich sputen.

