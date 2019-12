Saudi-Arabien hat den Vorsitz der G20-Staaten übernommen.

Das Königreich löst damit Japan an der Spitze der Gruppe der führenden Wirtschaftsmächte ab. Der nächste Gipfel soll in der Hauptstadt Riad stattfinden. Es ist das erste Treffen der G20 in der arabischen Welt. Die saudische Präsidentschaft ist wegen der Menschenrechtslage in dem Land und der Beteiligung am Jemen-Krieg umstritten. Zu den G20 gehören neben der Europäischen Union 19 führende Wirtschaftsnationen, darunter Deutschland.