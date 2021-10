UNO-Generalsekretär Guterres hat die Weltgemeinschaft zu verstärkter finanzieller Hilfe für die Bevölkerung in Afghanistan aufgefordert.

Ohne Unterstützung von außen drohe der Wirtschaft der Kollaps, erklärte Guterres mit Blick auf das heutige Sondertreffen der 20 reichsten Industrie- und Schwellenländer. Banken würden geschlossen und wesentliche öffentliche Dienstleistungen wie die Gesundheitsversorgung seien unterbrochen. Auch das Kinderhilfswerk Unicef warnte vor den Folgen einer Gesundheits- und Ernährungskrise in dem Land.



Die G20-Staaten beraten heute in einer Videokonferenz über die Lage in Afghanistan. In Katars Hauptstadt Doha ist zudem ein Treffen der Taliban mit Vertretern der Europäischen Union anberaumt.

