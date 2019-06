Deutschland und Frankreich drängen bei den G20-Staaten auf die rasche Einführung einer weltweiten Mindeststeuer für Konzerne.

Der französische Finanzminister Le Maire sagte beim Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer im japanischen Fukuoka, es müsse noch in diesem Jahr Ergebnisse geben. Bundesfinanzminister Scholz betonte, weltweit drohe ein Wettbewerb um Steuersenkungen. Viele große Unternehmen zahlten kaum Steuern. Das gelte vor allem für die digitale Wirtschaft. Grundsätzliche Zustimmung kam unter anderem aus den USA und China. Eine Übereinkunft in dieser Frage wird für das nächste Jahr angestrebt.



Multinationale Konzerne wie Google oder Facebook zahlen Schätzungen zufolge nicht einmal halb soviel Steuern wie klassische Industriebetriebe. Sie haben ihren Firmensitz meist nur in einem Staat, erzielen aber durch ihre Nutzer auf der ganzen Welt erhebliche Einnahmen.