Die Finanzminister der G20-Staaten beraten heute über eine Neuordnung der internationalen Konzernbesteuerung.

Bei dem Treffen im japanischen Fukuoka geht es um die Einführung globaler Mindeststeuern. Diskutiert wird darüber, ob die Besteuerung weiter am Produktionsstandort erfolgen soll oder am Ort des Marktes und des Konsums. Hintergrund der Überlegungen ist, dass vor allem Konzerne wie Facebook und Google etwa in Europa große Gewinne einfahren, diese aber oft kaum besteuert werden können, weil es in den jeweiligen Ländern keine Unternehmenssitze gibt.



Bei dem Treffen heute und morgen soll eine Grundsatzeinigung erzielt werden, konkrete Schritte könnten dann im kommenden Jahr folgen.