Die Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, G20, haben sich auf Eckpunkte für künftige Schulden-Erleichterungen geeinigt.

Bundesfinanzminister Scholz sagte in Berlin, mit der heutigen Einigung könne es notfalls auch einen vollständigen Erlass der Schulden geben. Ferner sollten Restrukturierungen von Schulden international besser koordiniert werden.



Die G20-Finanzminister hatten sich per Videokonferenz zu einer Sondersitzung zusammengeschaltet. Final verabschiedet wird die Rahmenvereinbarung in der kommenden Woche. Eine zentrale Rolle spielt das G20-Mitglied China, das der wichtigste Gläubiger vieler ärmerer Staaten ist. Diese sind besonders hart von der Corona-Krise getroffen. Da sie vielfach vorher schon hoch verschuldet waren, werden sie durch zusätzliche Ausgaben für das Gesundheitssystem stark belastet.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.